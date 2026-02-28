İsrail, İran'a saldırı başlattı: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail, İran’a yönelik yeni bir saldırı başlattı. Uzun süredir ABD'nin de içinde olduğu bölgesel gerilimin tırmanmasıyla birlikte "savaş çıkacak mı?" sorusu gündemdeyken, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan 'önleyici saldırı' başlatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “İsrail, İran’a karşı önleyici saldırı başlattı” denildi. Saldırının ne şekilde gerçekleştirildiğine, hangi hedeflerin vurulduğuna ya da operasyonun zamanlamasına ilişkin ise henüz detay paylaşılmadı. İsrail ordusu tarafından vatandaşlara 'evlerinizde kalın' uyarısı yapıldı.

Kudüs'te siren, Tahran'da patlama sesleri

Öte yandan Kudüs’te siren seslerinin çalmaya başladığı bildirildi. Tahran'da ise yaklaşık 3 noktada patlama sesi duyuldu.

İsrail hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hava sahası sivil uçuşlara kapatılmıştır. Havalimanlarına gelmeyin" denildi.

Ayrıntılar geliyor...