ECB anketi: Tüketicilerin enflasyon beklentileri geriledi
Avrupa Merkez Bankası’nın Tüketici Anketi’ne göre 1 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,8’den 2,6’ya inerken, 5 yıllık beklenti yüzde 2,3’e geriledi; orta vadeli beklentiler ise yatay seyretti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan Tüketici Anketi, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde gerilemeye işaret etti.
ECB’nin açıklamasına göre, tüketicilerin 1 yıllık enflasyon beklentisi bir önceki dönemde yüzde 2,8 iken yüzde 2,6 seviyesine düştü. 3 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,6 ile değişim göstermezken, 5 yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e geriledi.
Kaynak: ForInvest