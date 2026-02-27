Almanya'da 3 milyon sınırı aşılamadı: Zayıf tablo sürüyor

Almanya'da işsiz sayısı şubat ayında sınırlı bir gerileme gösterse de 3 milyonun üzerinde kalmaya devam etti.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 14 bin 670 azalarak 3,07 milyona geriledi. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 80 bin 20 artış kaydetti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise şubatta 0,1 puan yükselerek yüzde 6,3 seviyesine çıktı.

"İşsizlik rakamları neredeyse hiç değişmiyor"

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Kış arasının sonuna gelinmesine rağmen iş gücü piyasası ivme kazanamıyor. İşsizlik rakamları neredeyse hiç değişmiyor ve 3 milyon sınırının üzerinde kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şirketlerin yeni iş gücü talebinin düşük seviyelerde seyrettiği bildirildi. Şubatta açık pozisyon sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1000 azalarak 638 bine geriledi.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları ise sınırlı kaldı. 1-23 Şubat tarihleri arasında ekonomik nedenlerle kısa çalışma talebinde bulunanların sayısı 35 bin olarak kaydedildi.

Zayıf ekonomik görünüm nedeniyle işsizliğin yıl boyunca 3 milyonun üzerinde kalabileceği öngörülüyor. Eğitim ve çıraklık piyasasında ise dikkat çekici bir tablo oluştu. Kayıtlı çıraklık pozisyonu sayısı geçen yıla göre 52 bin azalarak 345 bine düşerken, başvuru yapan gençlerin sayısı 4 bin artışla 298 bine yükseldi.

Federal İş Ajansı, şirketlerin beklentileri ile adayların nitelikleri arasındaki uyumsuzluğun, açık pozisyonlara rağmen genç işsizliğini artırabileceği uyarısında bulundu.