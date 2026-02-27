Netflix geri çekildi, Warner Bros. Discovery için yarışı Paramount Skydance kazandı

ABD medya sektöründe aylardır süren satın alma yarışında kritik bir eşik geçildi.

Netflix, Warner Bros. Discovery’nin stüdyo ve dijital yayın varlıklarını satın alma planından vazgeçti. Karar, WBD yönetim kurulunun Paramount Skydance tarafından sunulan revize teklifin “daha üstün” olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.

Paramount, bu hafta başında teklifini hisse başına 31 dolara yükselterek hem önceki 30 dolarlık önerisini hem de Netflix’in 27,75 dolarlık anlaşmasını geride bıraktı. Yeni teklif; CNN, TBS ve TNT gibi kablolu TV ağları dahil olmak üzere WBD’nin tüm varlıklarını kapsıyor.

Teklif paketinde ayrıca 7 milyar dolarlık fesih tazminatı bulunuyor. Paramount, WBD’nin Netflix’e ödemek zorunda kalacağı 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini de üstlenmeyi kabul etti. Netflix’in dört iş günü içinde teklifini güncelleme hakkı bulunmasına rağmen şirket geri adım atmayı tercih etti. Netflix eş CEO’ları Ted Sarandos ve Greg Peters, Paramount Skydance’in son teklifini karşılamanın “finansal açıdan cazip olmadığını” belirtti.

WBD CEO’su David Zaslav, Paramount ile olası birleşmenin hissedarlar için “büyük değer yaratacağını” ifade ederken, Netflix anlaşmayı “iyi bir fırsat” olarak nitelendirdi ancak “her fiyatla olmaz” vurgusu yaptı.

Gelişmelerin ardından Netflix hisseleri yüzde 10, Paramount hisseleri yüzde 5 yükselirken, Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 2 geriledi.