İsrail, İran'ı vurmaya hazırlanıyor! Hedefte askeri üsler ve istihbarat kurumları var

İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların dozunu artırırken, İran'dan gelen saldırı ile sartılmıştı.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney ise geçtiğimiz cuma, İsrail'e verebilecekleri en hafif yanıtı verdiklerini, gerekirse yeniden vuracaklarını söylemişti.

Savaş kızışırken İsrail'in, İran saldırısına nasıl cevap vereceği büyük merak konusu oldu.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, intikam için hazırlanan İsrail, İran'daki askeri üsler ve bazı istihbarat kurumlarını vuracak. İran'daki nükleer tesisler ise Tahran'ın karşı saldırılarla gerilimi tırmandırması halinde hedef haline gelecek.

Misilleme 'çok güçlü' olacak

İran'ın saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.

İsrail medyası, ordunun İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun merkez binasının vurulacağını iddia etmişti.

İsrail'in tehditlerine karşılık İran da, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

'İsrail'e irademizi test etmemesini tavsiye ediyoruz'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırı tehditlerine ilişkin, "İsrail'e, İran'ın iradesini test etmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir saldırıya daha güçlü yanıt vereceğiz. Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi.