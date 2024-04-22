İsrail istihbaratında deprem: Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva görevinden istifa etti. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında istihbarat zafiyetini kabul eden Haliva'nın yerine atama yapıldığında görev bırakacağı açıklandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva'nın "7 Ekim başarısızlıkları" nedeniyle istifa ettiği belirtildi.
Haliva, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı saldırısı karşısında İsrail odusunun başarısızlıkları için soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.
Tümgeneral Haliva, emekliliğini açıkladığı mektubunda "İstihbarat kısmı, emanet edilen görevi yerine getiremedi. Görevim boyunca yetkiyle birlikte ağır sorumluluğun da geldiğini biliyordum" dedi.