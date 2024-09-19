İsrail Lübnan'a 50'den fazla hava saldırısı düzenledi! 30 füze platformu ve 150 füze rampası vuruldu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürerken, henüz Lübnan makamları ve İsrail ordusundan resmi bir açıklama gelmedi.

Pentagon: Saldırılar gerginliği azaltmaz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lübnan'daki saldırıların gerginliği azaltmayacağını bildirdi. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin bu saldırılarla ilgili olmadığını ve bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını vurguladı. "Tırmandırıcı herhangi bir saldırı, gerginliği azaltmaya yardımcı olmayacaktır," dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "diplomatik baskı" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı, patlamalar sonrası artan İsrail-Hizbullah gerginliğinin azaltılması için diplomatik baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Hiçbir tarafın bu çatışmayı tırmandırmasını istemiyoruz," diyerek, diplomatik çözümlerin önemine vurgu yaptı. Miller, "Tüm tarafları gerginliği azaltmaya zorlamaya devam edeceğiz," dedi ve İsrail'in kendini savunma hakkının yanında olduklarını belirtti.

Ayrıca, Lübnan'daki çatışmaların Gazze'deki barış görüşmelerine etkisi üzerine, "Önceliğin Gazze'de ateşkes sağlamak olduğuna inanıyoruz," ifadelerini kullandı.