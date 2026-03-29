İsrail ordusu açıkladı: Tahran'da askeri hedefler vuruldu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamada, saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğu öne sürüldü.

Tahran'ın merkezine saldırı iddiası

İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmede, dün Tahran'a İran'ın askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, İran'ın komuta merkezlerini "mobil birimlere" taşımaya başladığının tespit edildiği ileri sürülerek, saldırılarda bu merkezlerin hedef alındığı iddia edildi.

Cumartesi günü gerçekleştirildiği belirtilen saldırılarda, balistik füze üretim ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma sistemleri ile gözlem noktalarının da vurulduğu öne sürüldü. Söz konusu açıklamalarda, operasyonların askeri kapasiteyi sınırlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

Pazar günü yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, pazar sabah saatlerinde Tahran'a yönelik bir hava saldırısı dalgasının daha tamamlandığını duyurdu. Ancak son saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.