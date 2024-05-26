İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Bölgedeki tıp kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu kişilere ait cenazeler Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne getirildi.

Yine Refah kentinin orta kesimlerinde bulunan Yebna Mülteci Kampı, İsrail topçuları tarafından vuruldu. Top atışları sonucu yaralananlar tedavi için Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne götürüldü.

Refah kentinin güneyindeki Kışta Mahallesi ve Helal Pazar adlı bölgeleri İsrail topçuları ve tankçılarının yoğun atışlarının hedefi oldu.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat bölgesindeki 2. Mülteci Kampı'ndaki İman Apartmanı'ndaki bir daireyi bombaladı. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı da yeni hava saldırısıyla bombardımana maruz kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Beric Mülteci Kampı da topçu atışları tarafından hede alındı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler İsrail topçuları tarafından yoğun bir şekilde vurulurken, yine kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

"Gazze Şeridi'nde bir grup İsrail askerini esir aldık"

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi'nde düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurdu.

El-Kassam'ın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Cumartesi akşamı öncesinde Kassam savaşçıları, İsrail askerlerini Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir tünele çekerek komplike bir operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinden bir grubu Cibaliya'daki tünellerin birinde pusuya düşürdüklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail askerleriyle sıfır mesafeden çatışma yaşandığını ayrıca gelen takviye güçlere de patlayıcılarla saldırılar düzenlendiğini kaydetti.

Ebu Ubeyde, tünele çekilen İsrail askerleriyle girilen çatışmada ölü yaralı ve esir olmak üzere tümünün ele geçirildiğini ve askerlerin ellerindeki askeri mühimmata da el konulduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde'nin konuşması sırasında, tüneldeki operasyon sırasında öldürülen bir İsrail askerinin kaldırılmasının yanı sıra İsrail askeri elbiseleri, miğfer ve silahlara ait görüntüler paylaşıldı.