İsrail ordusunda ölü sayısı 699'ya yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunda bugün iki subay daha öldürüldü. Geçen yılın ekim ayından beri öldürülen İsrailli asker sayısı 699'a yükseldi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 699'a yükseldi.
Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.