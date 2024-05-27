İsrail, Refah kentini havadan vurdu... Onlarca Filistinli 'diri diri yakılarak' öldü

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah kentine olan saldırılarına "derhal durdurmak zorunda" kararını vermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinli'nin Refah kentinde sığındığı Tal as-Sultan'daki çadır kampına saldırdı.

Dün, Hamas'ın Tel Aviv'e aylar sonra düzenlediği roketli saldırıya yanıt olarak İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda, çadır kampına sığınan 40 Filistinli öldü.

Katar merkezli Al Jazeera gazetesinin "insanlar diri diri yakıldı" başlığıyla verdiği habere göre, saldırının tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

Filistin Kızılay Derneği (PRCS), "canlı canlı yakılan insanlar" ile bölgedeki hastanelerin başa çıkamadığını ve bu durumun "Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail tarafından kasıtlı olarak yok edilmesinin bir sonucu" olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda iki üst düzey Hamas yetkilisinin "hassas bir hava saldırısında" öldürüldüğünü açıkladı.

BM'den çağrı

BM'nin barınma hakkı özel raportörü Balakrişnan Rajagopal, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik son saldırısının ardından İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

BM raportörü, "Refah'ta sığınaklarında saklanan kadın ve çocuklara saldırmak korkunç bir vahşettir. İsrail'in eylemlerini hemen durdurmak için ortak bir küresel eyleme ihtiyacımız var" dedi.

BM'nin Filistin'deki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik saldırısını "daha fazla dehşet" olarak nitelendirdi.

"Uluslararası hukuk ve sistemin açıkça hiçe sayılmasıyla birlikte bu zulüm kabul edilemez" diyen Albanese, X'te yaptığı paylaşımda "Gazze soykırımı, dışardan baskı olmadan kolayca sona ermeyecek. İsrail; yaptırımlar, adalet, anlaşmaların askıya alınması, ticaret, ortaklık ve yatırımların yanı sıra uluslararası forumlara katılımla yüzleşmelidir" ifadesinde bulundu.