İsrail saldırılarında Lübnan'da 2 bin 448 kişi öldürüldü!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 17 ve 18 Ekim'de Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 204 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 448'e yaralananların sayısının da 11 bin 471'e yükseldiği ifade edildi.