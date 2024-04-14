İsrail savaş kabinesi ikinci kez toplanacak
İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından İsrail savaş kabinesi ikinci kez toplanacak. İsrail savaş kabinesi İran saldırısına yanıt için bir araya gelecek.
İsrail'de savaş kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından ikinci kez bir araya gelecek.
Reuters'ın İsrailli bir yetkili dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş kabinesi İran saldırısına yanıt için bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.
Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı.
Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hazır bulunduğu görülmüştü.
İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesi'ne yetki verdiği bildirildi.