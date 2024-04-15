İsrail televizyonu duyurdu: İsrail-İran savaşı resmen başlıyor!

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir kez daha toplandı. Kabine'nin toplantıda yaptığı tartışmalar ve verdiği kararlar hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Kabine'nin İran’a yönelik misilleme yollarını ele aldığı ve bunların İran’a “acı verecek” nitelikte olduğu aktarıldı. Ele alınan seçeneklerin bölgesel bir savaşa yol açmayacağı bildirilen haberlerde, Kabine’nin ayrıca ABD tarafından engellenmeyecek bir yol izlemeyi hedeflediği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin dün yaptığı toplantıda, İran’a karşılık verilmesi konusunda fikir birliği olduğu, zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varılamadığı belirtilmişti.

İsrail televizyonu: Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı

İsrail televizyon kanalı, Savaş Kabinesi’nin, İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti.

İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran’ın saldırısına karşı “açık ve etkili” bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail’in tepkisinin, İran’ın gerçekleştirdiği “büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı” mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

İsrail’in İran’a vereceği “yanıt”ın bölgesel savaş çıkartmasını ya da İran saldırısına karşı yardımcı olan koalisyonun parçalanmasını istemediği belirtilen haberde, İsrail’in eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde olduğu kaydedildi.

Haberde, Savaş Kabinesi’nin yarın yeniden bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Kanal 12, daha önceki bir haberinde de, Savaş Kabinesi'nin toplantısında İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Yanıt vereceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran’ın düzenlediği saldırıya değinerek, “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halevi, İran’ın saldırısına karşılık verileceğini belirtilerek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey” dedi.

İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ları etkisiz hale getirmek için “Demir Kalkan” operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" dedi.

İran’a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Halevi, “İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" dedi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.