İsrail yeniden Katar'a ateşkes heyeti gönderiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre karar, Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında Doha'a yapılan görüşmenin üzerine alındı.

Netanyahu, gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdi.

Açıklamada, ayrıca, müzakereleri yürüten "taraflar arasında uçurumların" devam ettiği vurgulandı. İsrail medyasında yer alan haberlerde, taraflar arasında anlaşmanın birkaç hafta alabileceğine yer veriliyor.

İsrail - Hamas müzakereleri

Barnea'nın bugünkü Doha ziyaretinde müzakere heyetinde yer alan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon yer almamıştı.

Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.