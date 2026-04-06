İsrail'de canlı yayında şok sözler: İran için 'nötron bombası' önerisi

İsrail'de Kanal 14 televizyonunda yayımlanan bir programda, İran'a yönelik olası askeri seçenekler tartışılırken dikkat çeken ifadeler gündeme geldi. Programın sunucusu gazeteci Shimon Riklin, İran'a karşı nükleer silah kullanımını gündeme taşıdı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile kanal muhabiri Dror Balazada'nın katıldığı programda konuşan Riklin, İran'a yönelik askeri müdahaleye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde her yerdeki tüm insanları öldüren bir tür atom bombası."

Riklin'in sözlerinin ardından stüdyoda gülüşmeler yaşanırken, Ben-Gvir'in de gülerek yanıtı ilk olarak Balazada'nın vermesini istediği görüldü.

Programda söz alan Balazada ise "atom" kelimesini kullanmak istemediğini belirterek, geçen hafta İsrail'in Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kente yönelik füze saldırısı düzenlediğini hatırlattı. Balazada, bu saldırıda konvansiyonel olmayan silahların kullanılmış olabileceğini ima etti.

Nötron bombası nedir?

Nötron bombası, diğer adıyla Geliştirilmiş Radyasyon Silahı (ERW), düşük patlama etkisine karşın yüksek düzeyde ölümcül radyasyon yayan bir nükleer silah türü olarak biliniyor. Bu tür silahların, yapıları büyük ölçüde korurken canlıları hedef aldığı ifade ediliyor.