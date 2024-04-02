İsrail'de havalimanına İHA düştü

İsrail, yaklaşık 24 saat içinde güneyini hedef alan ikinci insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Eilat kentindeki Ramon Havaalanı yakınında bir İHA’nın düştüğünü duyurdu.



İsrail ordu radyosunun haberinde, “İsrail'in güneyindeki Ramon Havaalanı yakınlarındaki Ürdün topraklarında bir insansız hava aracı düştü, can kaybı yaşanmadı.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Eilat şehrinin kuzeydoğu yönünden İsrail topraklarının dışına düşen şüpheli bir hava aracının gözlemlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.



İsrail ordusu dün de Eilat'ta bulunan bir askeri üs noktasına İHA ile saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Eilat'a düzenlenen saldırının sorumluluğunu "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon üstlenmişti.

İsrail’in güneyindeki Eilat kentinin kuzeyinde, Ürdün ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde bulunan Ramon Havaalanı 2019 yılında hizmete açılmıştı.