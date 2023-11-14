İsrail'de kuzeyde Hizbullah'a operasyon sinyali

Halevi, ülkenin kuzeyindeki bir komuta merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Halevi, savunma ve saldırı planlarını onaylayarak tüm güçlere harekete geçmeleri için yüksek teyakkuzda olmaları talimatını verdi.

Halevi, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak. Güvenlik durumu, kuzeydeki vatandaşların evlerine döndüklerinde, emniyette hissetmedikleri bir vaziyette kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi çevresini ve Hizbullah ile sıcak çatışmaların başladığı kuzeyde Lübnan sınırındaki 4 kilometre mesafelik yerleşim alanlarını boşaltmıştı.

İsrail'in açıkladığı rakamlara göre, 120 bin kadarı Lübnan sınır bölgesinden olmak üzere yaklaşık 200 bin İsrailli ülke içinde turistik işletmelere, devlet misafirhanelerine ve farklı yerleşkelere yerleştirilmişti.