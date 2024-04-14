İsrail'den ateşkes açıklaması: Hamas yanıtını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin yanıtının "olumsuz" olduğunu öne sürdü.

Hamas'ın dün "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla alakalı 8 Nisan'da sunulan öneriye yanıtını arabuluculara ilettiğini" duyurmasının ardından Netanyahu'nun ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kahire'deki toplantının üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra Hamas'ın, arabulucuların kendisine sunduğu genel taslaklara olumsuz yanıt verdiği" savunuldu.

Üç arabulucunun sunduğu teklifin İsrail açısından oldukça büyük bir esneklik içerdiği iddia edilen açıklamada, bu önerinin reddinin "Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın insani bir anlaşma ve İsrailli esirlerin geri dönmesini istemediğini; İran'la yaşanan gerginlikten istifade etmeye, sahaları birleştirmeye ve bölgede kapsamlı bir gerilime yol açmaya devam ettiğini kanıtladığı" öne sürüldü.

İsrail'in "Hamas'a karşı saldırılarında hedeflerine varmak için çalışmalara devam edeceği ve İsrailli 133 esirin Gazze'den en kısa sürede geri getirilmesi için her türlü çabayı göstereceği" bildirildi.

Hamas'tan Netanyahu'nun ofisinin iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas, teklife yanıtını ilettiğini duyurmuştu

Hamas, dün yaptığı açıklamada İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili 8 Nisan'da sunulan yeni öneriye ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

Yanıtın içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, "kalıcı ateşkes, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, zorla yerinden edilenlerin yaşadıkları bölgelere yeniden dönmesi, bölgeye insani yardım girişinin artırılması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması" başta olmak üzere Filistin halkının taleplerine bağlı olunduğu vurgulanmıştı.

Hamas ayrıca İsrail ile "ciddi ve gerçek esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduğunu" belirtmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mısır'da 7 Nisan'da yeniden başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ardından Hamas, 9 Nisan'daki açıklamasında yeni önerinin kendilerine iletildiğini duyurmuştu.

Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından sunulan teklifin, açık ve net şekilde ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin gerekliliğini yok saydığını söylemişti.

İsmini açıklamayan Filistinli kaynak, 8 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan önerinin esir takası ve yerinden edilen Filistinlilerin kuzeydeki bölgelere "şartlı" dönüşünden oluştuğunu öne sürmüştü.

Önerinin 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen kaynak, ilk aşamada İsrailli sivil esirlere karşılık 100'ü uzun süreli hapis cezası verilenler olmak üzere 900 Filistinlinin salıverilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini içerdiğini aktarmıştı.

Kaynak, ikinci aşamada tüm İsrailli esirlere karşılık üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını, üçüncü aşamada da İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edileceğini bildirmişti.