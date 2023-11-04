İsrail'den Gazze'ye yine üç koldan saldırı

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladığını yazdı.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı. Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze'nin doğusundaki bölgeler de topçu ateşiyle vuruldu.