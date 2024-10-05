İsrail'den İran'a: Füzelerine seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz

İran'ın Lübnan'dan Hizbullah hedeflerini vuran İsrail'e yönelik 200 füzeli misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan bir açıklama daha geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füzeli saldırısına ilişkin, “Salı günü Nevatim ve Tel Nof hava üslerine çok sayıda İran balistik füzesi isabet etti. Savunma kabiliyetlerimiz ve halkın sorumlu davranışı sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.

İsrail'in merkezindeki sivil yerleşim bölgelerinde hasarların meydana geldiğini aktaran Hagari, hava üslerine fırlatılan füzelerin uçaklara isabet etmediğini ve Hava Kuvvetleri'nin kapasitesine zarar vermediğini bildirdi.

'İran'a misilleme yapılacak'

Hagari, “Saldırının hemen ardından Hava Kuvvetleri uçakları Ortadoğu'da saldırıya geçti ve şu anda bile saldırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İran'a misilleme yapılacağını kaydeden Hagari, “İsrail'in 200 kadar füze saldırısına siyasi kademeye uygun olarak bizim seçtiğimiz yöntemle ve bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” şeklinde konuştu.

Beyrut yine vuruluyor

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.

İsrail'in bu açıklamadan kısa süre sonra bombalamaya başladığı bildirildi.