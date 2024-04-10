İsrail'den İran'a tehdit: 'Doğrudan vururuz'

Tel Aviv, İran'ın kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi halinde İran'ı doğrudan vurmakla tehdit etti.

AP'nin haberine göre; Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen İsrail saldırısı sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın kendi topraklarından İsrail'e yönelik bir saldırı başlatması halinde ülkesinin İran'ı doğrudan vuracağı tehdidinde bulundu.

Katz, X hesabında Farsça ve İbranice olarak yayınladığı mesajında "Eğer İran kendi topraklarından saldırırsa, İsrail de karşılık verecek ve İran'a saldıracaktır" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, konsolosluk saldırısı nedeniyle İsrail'e misilleme yapacakları tehdidini yinelemişti.

Tahran 12 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor. İsrail saldırıda parmağı olduğunu kabul etmese de, uzun süredir devam eden gölge savaşlarında önemli bir tırmanma olan saldırıya İran'ın vereceği yanıta hazırlanıyor.