İsrail'den İran'a "uçaklarımız kalkmaya hazır" tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin ekonomik baskısı arttıkça İran'ın İsrail'e saldırma ihtimalinin yükseldiğini öne sürdü. Eylül ayındaki Yahudi bayramlarını işaret eden Katz, ABD ile koordineli şekilde hazırlık yaptıklarını belirterek Tahran'a yönelik dikkat çeken bir tehditte bulundu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Katz, İran'ın eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti.
ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasının Tahran'ın İsrail'e yönelik olası saldırı riskini yükselttiğini savunan Katz, "ABD ile koordineli olarak savunma ve saldırı açısından hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze üzerinden dolayı saldırı başlatabileceğini öne süren Katz, "Uçaklarımız havalanmaya hazır." ifadeleriyle Tahran'ı tehdit etti.