İsrail'den Refah açıklaması: 'Terörist amaçlar için kullanılıyor'

Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatan İsrail ordusu (IDF), Gazze Şeridi'nden Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. IDF, ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

IDF sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın "terörist amaçlar" için kullanıldığı ifade edildi.

IDF, "terörist amaçlar" için kullanıldığına dair istihbarat aldıktan sonra Gazze tarafındaki Refah geçişini ele geçirerek "operasyonel kontrol" sağladığını açıkladı.

"401. Tümen Muharebe Timi ve Givati Tugayı Tümen Muharebe Timi güçleri bölgede teröristlere ve terörist altyapılara karşı operasyonlarına devam ediyor" denilen IDF açıklamasında, 20 Hamas mensubunun da öldürüldüğü belirtildi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, "IDF birlikleri Refah'ın doğusundaki Refah Geçidinin terörist amaçlarla kullanıldığına dair istihbaratın ardından geçidin Gazze tarafında operasyonel kontrol sağlamayı başardı. Refah Geçidi bölgesinden Kerem Şalom Geçidi bölgesine doğru atılan havan topları 4 IDF askerinin ölümüne ve başka askerlerin de yaralanmasına yol açtı." ifadeleri yer aldı.