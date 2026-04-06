İsrail'den Tahran'a hava saldırısı: 3 havalimanı hedef alındı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve çevresinde düzenlenen hava saldırılarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından kullanıldığı öne sürülen üç havalimanının hedef alındığını ileri sürdü.

Hedefte üç ayrı havalimanı vardı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri unsurlarının Tahran bölgesinde yer alan üç havalimanına yönelik operasyon gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırıların, belirli askeri altyapıları hedef aldığı savunuldu.

Açıklamada, operasyon kapsamında havalimanlarına ait uçak pistleri ile kontrol kulelerinin hedef alındığı öne sürüldü. Söz konusu noktaların kullanılamaz hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

İHA üretim tesisi iddiası

İsrail tarafı ayrıca, hedef alınan bölgelerden birinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından insansız hava aracı üretiminde kullanıldığı iddia edilen bir fabrikanın da vurulduğunu ileri sürdü.