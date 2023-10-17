İsrail'den vatandaşlarına çağrı: 'Türkiye'yi derhal terk edin!'

İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki İsraillilere ülkeyi derhal terk etmelerini söyledi.

Açıklamada, "Yurt dışındaki İsraillilere yönelik terör tehditlerinin giderek kötüleşmesi" göz önüne alındığında, "Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 4'e yükseltildiği" bildirildi.

"En kisa sürede..."

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'de kalan tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.