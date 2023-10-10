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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 900'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 900'e, yaralı sayısı da 4 bin 500'e çıktı.

Haber Merkezi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900'e, yaralı sayısının da 4 bin 500'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 150 kişiden oluşan Filistinli 22 ailenin tümüyle katledildiği belirtildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, şu ana kadar Gazze'de 6 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 15'inin de yaralandığı kaydedildi.