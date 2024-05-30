İsrailli bakandan Batı Şeria'ya tehdit: 'Harabeye çevireceğiz'

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı ve Savunma Bakanı Yardımcısı Bezalel Smotrich, İsrail'in Gazze'de olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da şehir ve kasabaları yok edeceği tehdidinde bulundu.

Batı Şeria'daki Kalkilya şehrinde ve Tulkarm şehrine bağlı Şuveyka ile Nur Şam kasabalarında yaşayan Filistinlilere seslenen Smotrich, sosyal medya platformu X'te "Yerleşim yerlerinde uyguladığınız terör devam ederse sizi Gazze Şeridi'nde olduğu gibi harabeye çevireceğiz" dedi.

Gazze’de can kaybı 36 bin 224’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 237 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardıman dünyanın tepkisini çekerken, İsrail, ABD ile işbirliği içinde çocuk, kadın ayırt etmeksizin binlerce sivili katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği 5 ayrı saldırıda, 53 Filistinli hayatını kaybederken, 357 sivil de yaralandı.

Bakanlık tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin açıklanan son rakamlara göre ise, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 36 bin 224’e, yaralı sayısının ise 81 bin 777’ye yükseldiği aktarıldı.