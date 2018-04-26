İsveç Merkez Bankası faize dokunmadı
Riksbank, şubat ayında belirlenen ve "rekor oran" olarak değerlendirilen yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politik faizi değiştirmedi.
İsveç Merkez Bankası (Riksbank), faiz oranında değişikliğe gitmedi.
Bankanın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde eksi 0,50 olarak bırakıldığı belirtildi. Piyasa tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
Banka 2015 yılı şubat ayından bu yana eksi faiz uyguluyor. Banka en son 2016 Şubat ayında faizi 0,15 baz puan indirmişti.
Son 12 toplantıda ise faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.
Banka, enflasyonu yıllık yüzde 2 civarında tutmayı amaçlıyor. Yıl sonunda da faizleri artırma sinyali verildi.
Kaynak: AA