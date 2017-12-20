İsveç Merkez Bankası politika faizine dokunmadı

20 Aralık 2017

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), yılın son ayında da faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Bankanın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde eksi 0,50 olarak bırakıldığı belirtildi. Piyasa tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Banka 2015 yılı şubat ayından bu yana eksi faiz uyguluyor. Banka en son 2016 yılı şubat ayında faizi 0,15 baz puan indirmişti. Son 12 toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Banka, enflasyonu yıllık yüzde 2 civarında tutmayı amaçlıyor.

Banka tarafından enflasyonun hedefe yakın seyrini sürdürmesinden dolayı para politikasının genişlemeye devam etmesi gerektiği yönünde karar alındı. Bankanın bir süre daha politika faiz oranını yüzde eksi 0,50 olarak bırakacağı, 2018'in ortasında faizi yükseltmeye başlamayı öngörülüyor.

Kaynak: AA