İsviçre bankası UBS’nin kârı yarıya düştü

UBS'in birinci çeyrek kârında %52 düşüşle 1 milyar dolara indi. Şirket 15 yıl önceki küresel finansal krizin meydana gelmesine yol açan konut kredisine dayalı menkul kıymetlerle ilgili hukuki harcamalar için 665 milyon dolar ek karşılık ayırdı.

CEO Sergio Ermotti, "zorlu" ekonomik koşulların bankanın müşterileri için iyimserliği düşürdüğünü ifade etti ve dört yıl sürebilecek Credit Suisse'i devralma sürecine girilirken karşılaşacakları zorluklara dair uyarıda bulundu.

Ermotti, "Zamana ihtiyacımız var. İşler zorlaşacak" dedi.

UBS hisseleri açılışta %4.6 geriledi

İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında UBS 167 yıldır faaliyet gösteren zor durumdaki Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi.