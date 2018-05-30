İtalya'da erken seçim çağrısı

30 Mayıs 2018

İtalya'da aşırı sağ Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini "mümkün olan en kısa sürede" yeni seçim yapılması çağrısında bulunurken, cumhurbaşkanını siyasi çıkmaza bir çözüm bulunmasına yardımcı olmaya çağırdı.

Salvini gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu çıkmaz ve karmaşadan kurtulmanın en iyi yolu seçimlerin erken yapılması" dedi.

Ancak Salvini seçimlerin 29 Temmuz'da yapılmasının birçok İtalyan için "rahatsız edici" olacağını kabul etti. Ancak uzlaşmaya açık bir kapı bırakarak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın "bu durumdan nasıl kurtulanacağını açıklaması" gerektiğini dedi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hafta sonunda 5-Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi'nin euro karşıtı ekonomi bakanı adayını reddetmesinin ardından partiler koalisyon çalışmalarından vazgeçmişti.

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