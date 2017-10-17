İtalyan deve 7 firma talip oldu
İtalyan'nın iflas başvurusu yapan en büyük havayolu şirketi Alitalia'ya 7 talip olduğu belirtiliyor.
İtalyan'nın iflas başvurusu yapan en büyük havayolu şirketi Alitalia'yı satın almak için 7 firma teklif verdi.
Foreks'te yer alan habere göre, teklif süresi dün akşam sona eren şirketin satışı için 7 resmi başvuru kayıt altına alındı. İtalyan yetkililer gizlilik nedeniyle teklif veren şirketlerin isimlerini açıklamadı.
Ancak daha önce Almanya'nın Lufthansa ve İngiltere'nin ekonomik havayolu şirketi Easyjet'in İtalyan şirkete talip olduğu yolunda haberler yayınlanmıştı.
Grevler nedeniyle de zor günler yaşayan İtalyan şirket için Alman devi Lufthansa'nın teklifinin 500 milyon euro olduğu öne sürüldü.