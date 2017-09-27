ITC'den Kerkük'te 'Türkmen Koruma Birlikleri'

27 Eylül 2017

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin roketatarlı saldırısına uğrayan ITC bünyesindeki Türkmen Esnaflar Birliği'ne getçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Kerkük polisinin kent güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmasından dolayı Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının hemen hergün saldırılara maruz kaldığını" söyledi.

Saldırıların özellikle gayrimeşru referandum sonrasında arttığına işaret eden Salihi, "Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının korunması için Türkmen Koruma Birlikleri oluşturulacak." dedi.

Merkezi hükümete bağlı bir kent durumundaki "Kerkük'ü koruma sorumluluğunun Bağdat'ta" olduğunu vurgulayan Salihi, ''Kerkük'e, Bağdat'ın dışında hiçbir yerden takviye güç gelmesini istemiyoruz. Buraya gelen güçler kentte sorun yaratıyor.'' diye konuştu.

Bağdat yönetiminin Kerkük'te zayıflamasından dolayı kentte PKK gibi terör örgütü unsurlarının artmaya başladığına dikkati çeken Salihi, "ITC ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında her ne kadar siyasi anlamda anlaşmazlık olsa da Kerkük'te nüfuz çoğunluğu olan KYB'nin, kentteki PKK varlığına son verme imkânı olduğuna inandıklarını" ifade etti.

Kaynak: AA