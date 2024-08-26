İzlanda'da buzul çöktü: Bir turist hayatını kaybetti
İzlanda'nın güneyinde 25 kişilik bir grubun rehber eşliğinde gerçekleştirdiği bir buzul ziyareti sırasında buzların çökmesi sonucu bir turist hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Yaralanan ikinci turistin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, iki turistin hala kayıp olduğu bildirildi.
Yerel haber kaynakları, kurtarma operasyonuna 200 kişinin katıldığını söylerken, kurtarma ekipleri zorlu koşullar nedeniyle Breidamerkurjökull buzulunda kaybolanları arama çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını duyurdu.