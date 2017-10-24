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Japon hükümetinden Kobe Steel tesisine teftiş

Japonya Ulaşım Bakanlığı'nın dün Mei'de Kobe Steel'in Daian tesisini incelediği duyuruldu.

Japon hükümetinden Kobe Steel tesisine teftiş
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Japonya Ulaşım Bakanlığı'nın ürünlerde veri sahtekarlığı yaptığı ortaya çıkan Kobe Steel'in tesislerinden birini teftiş ettiği bildirildi.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd ise Kobe Steel'in sağladığı alüminyum ürünlerin güvenliği konusunda bir endişelerinin olmadığını açıkladı.

Tesis veri sahtekarlığı yapılan ürünlerin merkezi konumunda. Tesiste Mitsubishi'in geliştirdiği yolcu uçaklarında kullanılan alüminyum üretiliyor.

Kaynak: Foreks

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