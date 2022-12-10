Japonya ve Avustralya'dan Çin'e karşı güç birliği

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü.

Toplantıda konuşan Hayaşi, gündemde "Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu ve Güney Çin Denizinin statükosu ile Kuzey Kore'nin olası nükleer denemesinin" yer aldığını söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, toplantıda Bakanlar, Çin'in Hint-Pasifik'teki artırdığı askeri nüfuzu karşısında "ikili savunma işbirliğinin güçlendirilmesi" konusunda mutabakata vardı.

Hayaşi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, tarafların, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı değiştirilmesine karşı çıkılmasında anlaştığını bildirdi.

Dışişleri ve Savunma Bakanları, Japonya ve Avustralya'nın, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesi ülkeleriyle diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Zirve, Ekim 2018'den sonra ilk yüz yüze 2+2'li görüşme olarak kayda geçti.

Gezi kapsamında Marles ve Wong'u, Japonya Başbakanı Kişida Fumio da kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonundaki liderliği ele alındı.