Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre TSİ 10.28'de Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü, Uki kentinin 4 kilometre güneydoğusu olarak kaydedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntının ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.

Bir saatte 6 artçı deprem

Ana depremin ardından Kumamoto’da bir saat içinde büyüklükleri 4 ile 6,1 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar sürerken Kumamoto’nun bulunduğu Kyuşu bölgesindeki yüksek hızlı Şinkansen seferleri ile yerel tren hatları durduruldu. NHK, Kumamoto kıyısındaki Yatsuşiro Denizi sahilinde tsunami görülebileceğini aktardı.

48 bin hanede elektrik kesildi

Tokyo hükümeti, depremle ilgili bilgi toplamak ve olası hasarı belirlemek amacıyla Başbakanlık Konutu’nda Kriz Yönetim Merkezi oluşturdu. Kyushu Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kumamoto genelinde yaklaşık 48 bin haneye elektrik verilemedi. Bölgede yoğun kullanılan Kumamoto Havalimanı’nın pisti de tedbir amacıyla kullanıma kapatıldı.

Nükleer santrallerde anormallik belirlenmedi

Kyuşu bölgesinde faaliyette bulunan iki nükleer tesiste yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Saga eyaletindeki Genkai Nükleer Santrali ile Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santrali’nde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

Dünyanın önde gelen mikroçip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ise Kumamoto’daki fabrikasının tahliye edildiğini açıkladı. Kumamoto’da Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi hayatını kaybetmişti.