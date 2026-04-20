Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya, doğu kıyısında meydana gelen 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Honshu, Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde çok güçlü hissedildi. Depremin ardından bölge için tsunami alarmı verilirken yetkililer, dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği uyarısında bulundu.
Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında yerel saatle 16.53'te deprem meydana geldi.
Dalgalar 3 metreyi bulabilir
Sarsıntının Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiği belirtilirken tsunami riskine karşı Iwate ve Hokkaido'nun bazı kesimlerine yönelik uyarıda bulunuldu.
Dalgaların 3 metreye ulaşabileceğini belirten yetkililer kıyı kesimlerden ve nehir ağızlarından uzak durma çağrısı yaptı.