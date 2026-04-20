Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında yerel saatle 16.53'te deprem meydana geldi.

İlk verilere göre sarsıntının büyüklüğü 7.4 olarak ölçülürken, European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), depremin Honshu'nun Doğu kıyısı yakınlarında olduğunu ve derinliğinin 10 kilometre seviyesinde ölçüldüğünü bildirdi.

Sarsıntının Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiği belirtilirken tsunami riskine karşı Iwate ve Hokkaido'nun bazı kesimlerine yönelik uyarıda bulunuldu.

Dalgaların 3 metreye ulaşabileceğini belirten yetkililer kıyı kesimlerden ve nehir ağızlarından uzak durma çağrısı yaptı.