Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ülkenin kuzeydoğusundaki depremin büyüklüğünü 7,5 olarak duyurdu. İshikawa bölgesi kıyılarından 7 kilometre açıktaki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı da Ishikawa, Niigata ve Toyama kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. NHK ise Ishikawa'daki Wajima kentinin kıyılarına 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların ulaştığını aktardı.

Japonya kamu yayıncısı NHK, depremin ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi.