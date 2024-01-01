Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası tsunami uyarısı verildi.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ülkenin kuzeydoğusundaki depremin büyüklüğünü 7,5 olarak duyurdu. İshikawa bölgesi kıyılarından 7 kilometre açıktaki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı da Ishikawa, Niigata ve Toyama kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. NHK ise Ishikawa'daki Wajima kentinin kıyılarına 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların ulaştığını aktardı.
Japonya kamu yayıncısı NHK, depremin ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi.