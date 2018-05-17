Japonya'dan 409 milyon dolarlık misilleme

17 Mayıs 2018

Japonya, ABD'nin ticaret vergilerine karşı 409 milyon dolarlık misillemeye hazırlanıyor.

Japon hükümetinin, ABD ithalatına karşı misilleme planı konusunda bu hafta Dünya Ticaret Örgütü'nü bilgilendireceği belirtildi. Japonya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi kararına yanıt olarak bu adımı atacağı kaydedildi.

Reuters'a konuşan Japon hükümetinden bir yetkili, "ABD vergilerinin Japon ekonomisine etkilerini inceliyoruz ve Washington'un bizi muaf tutmasını bekliyoruz" dedi.

ABD'nin yakın müttefiki Japonya'yu vergilerden muaf tutmaması, şaşkınlık yaratmıştı.

ABD yönetimi, AB, Kanada ve Meksika için vergi muafiyetini 1 Haziran tarihine kadar uzatmış, Arjantin, Brezilya, Avustralya ve Güney Kore'ye kalıcı muafiyet için anlaşmaya varmıştı.

ABD’den müttefiklerine 'çelik' muafiyeti

Kaynak: Reuters