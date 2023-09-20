Japonya'nın ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 66,7 azaldı

Japonya'nın ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 66,7 düşerek 930,5 milyar yen (6,3 milyar dolar) oldu. Geçen yıl 2,79 trilyon yen açık meydana gelmişti.

Ancak ticaret açığı yine de ekonomistlerin beklediği 659,1 milyar yenden daha yüksek gerçekleşti.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin hem ithalatı hem de ihracatı yıllık bazda sırasıyla yüzde 17,8 ve yüzde 0,8 düştü; bu, ekonomistlerin ithalatta yüzde 19,4 ve ihracatta yüzde 1,7 düşüş yönündeki beklentilerinin altında kaldı.