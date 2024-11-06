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Jeff Bezos'tan Donald Trump'a tebrik

Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, eski Başkan Donald Trump'ı "olağanüstü siyasi geri dönüşü" nedeniyle tebrik etti.

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Bezos, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'a "Hiçbir ulusun daha büyük fırsatları yok" ifadeleriyle övgülerde bulundu.

Bezos, Trump’a ayrıca, bir sonraki başkan olarak "hepimizin sevdiği Amerika'yı yönetme ve birleştirme konusunda başarılar" dileyerek, seçilen liderin görevinde başarılı olmasını temenni etti.

Bu açıklama, Bezos'un 2013 yılında satın aldığı Washington Post’un, Trump'ın 2015 yılında siyasete girmesinin ardından uzun süre devam eden eleştirilerinin ardından geldi. Washington Post, Trump'ı sıkça eleştiren haberler yayımlamıştı. Bezos'un bu tebrik mesajı, Trump ile ilişkilerinde bir yumuşama olduğu şeklinde yorumlanıyor.