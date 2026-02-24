Jeffrey Epstein'in altı ayrı depo kiralayarak materyalleri sakladığı ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni belgeler kamuoyuna yansıdı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı dokümanlara göre, Epstein'in bilgisayarlar ve fotoğraflar dahil bazı materyalleri ABD genelinde kiraladığı gizli depolarda sakladığı öne sürüldü.

Haberde, Epstein'in Florida'daki konutundan bazı ekipmanların çıkarılması için özel dedektiflere ödeme yaptığı bilgisine yer verildi. Bu adımın, soruşturma makamlarının söz konusu materyallere ulaşmasını zorlaştırma amacı taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Altı ayrı depo kiraladı, bilgisayarları depolara taşındı

Belgelere göre Epstein, ABD'nin farklı bölgelerinde altı ayrı depo kiraladı. Karayipler'deki özel adası Little Saint James'te bulunan bilgisayarların da bu depolara taşındığı ifade edildi. Kredi kartı kayıtları, en az bir deponun 2003 yılından itibaren kiralandığını ve ödemelerin 2019'daki ölümüne kadar sürdüğünü gösteriyor.

Gazetenin incelediği arama emirleri, ABD makamlarının söz konusu depolara baskın düzenlemediğini ortaya koydu. Bu durum, depolarda Epstein ve bağlantılı isimlere ilişkin daha önce gün yüzüne çıkmamış materyallerin bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Belgelerde ayrıca, 2000'li yılların ortasında olası bir polis baskınına ilişkin uyarı aldığı izlenimi veren gelişmeler sonrasında Epstein'in bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdiği bilgisi yer aldı. Bu işlemler için dedektiflere on binlerce dolar ödeme yapıldığı ve New York'ta ek depolama alanı açılması için görevlendirildikleri aktarıldı.

E-posta kayıtlarından daha eski olabilirler

Epstein'in çalışanlarının da Virjin Adaları'ndaki özel adasından bilgisayar ve CD'lerin gizli depolara taşınmasını görüştüğü, bu materyallerin ABD hükümetince yayımlanan e-posta kayıtlarından daha eski tarihli olabileceği belirtildi.

The Telegraph'ın görüştüğü eski özel dedektifler, çalışmalarının gizli olduğunu belirterek yorum yapmadı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise depolara yönelik herhangi bir arama yapılıp yapılmadığına ilişkin sorulara yanıt vermedi.