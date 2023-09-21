JIP'in Toshiba'yı almak için verdiği teklifte anlaşma sağlandı

JIP öncülüğündeki aralarında finansal hizmet şirketi Orix Corp, elektronik üretim şirketi Rohm Co ve enerji şirketi Chubu Electric Power'ın da bulunduğu 20 Japon şirketinden oluşan konsorsiyumun Toshiba'yı özelleştiremeyi planladığı daha önceki haberlerde yer almıştı.

Konsorsiyum, Toshiba'nın yüzde 78.65 hissesine sahip olurken hisselerin üçte ikisinden fazlasına sahip olmaları kalan hissedarların hisselerine de zorunlu alım teklifi yapmaları için yeterli olacak.

Yıllarca ülke dışındaki aktivist yatırımcılarla süren mücadelesinin ardından 148 yıllık şirketin çoğunluğu bu anlaşmayla beraber Japon yatırımcıların eline geçti. Toshiba'nın en erken Aralık'ta borsadan çıkması bekleniyor.

Bu anlaşma Japonya'daki bu yılki en büyük satın alım ve birleşme (M&A) oldu.