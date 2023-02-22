Joe Biden’ın Kiev ziyaretinin kod adı: Golf

ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaretinin perde arkası dün ortaya çıktı. Buna göre, Biden 19 Şubat akşamı eşiyle Beyaz Saray’da yemeğini yedi. Ardından Air Force One uçağıyla Polonya’ya hareket etti. Polonya’dan da 10 saatlik bir tren yolculuğu sonrası Kiev’e vardı.

Rusya'ya haber verilmiş Ziyareti iki gazeteci takip etti: Wall Street Journal muhabiri Sabrina Siddiqui ve Associated Press muhabiri Evan Vucci. 17 Şubat’ta Beyaz Saray’a davet edilen ikiliye ziyaretten bahsedildi ve “gizlilik yemini” etmeleri istendi. İki gazeteciye 18 Şubat saat 15’te “Golf turnuvası için varış kılavuzu” başlıklı bir mail gitti. Mailde 19 Şubat’ta Andrews Hava Üssü’nden ayrılış bilgileri vardı. İkiliyi taşıyan askeri uçak, 19’unda önce Almanya’ya sonra Polonya’ya indi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dün Biden’ın ziyareti öncesi Moskova’ya haber verildiğini açıkladı.

Putin: 'Batı, ekonomik cephede kaybedecek’

Rusya lideri Vladimir Putin dün ulusa sesleniş konuşması yaptı. “Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse, tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız” diyerek Batı’ya gözdağı veren Putin şöyle devam etti: “Batı, cini lambadan çıkarttı. Ukrayna’nın üslerimizi vurma girişimlerinin arkasında Batı’nın olduğu biliyoruz. Batı, II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkilerin mimarisini yıkmayı amaçladı.

Batı altın ve döviz rezervlerimizi çaldı. Altın ve döviz rezervlerimizi çalan Batı, bizimle ekonomik cephede savaşıyor, başarılı olamayacak.” “ABD’de bazı nükleer silahların son kullanma tarihlerinin yaklaştığını biliyoruz” diyen Putin, ABD’yi özel uyardı: “ABD nükleer deneme yaparsa biz de yaparız. Savaş alanında ülkemizi yenmek imkansız.

Batı, yerel çatışmayı global hale dönüştürmeye çalışıyor.” Büyük şirketleri Rusya’ya yatırım yapmaya çağıran Rus lider, “Rus bankaları istikrarlı bir şekilde çalışıyor ve direnç gösteriyor” dedi ve Doğu’ya çağrı yaptı: “Hindistan, İran ve Pakistan ile işbirliğinin artmasını bekliyoruz.”

Zelensky: Kısa savaşa hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden ile çok verimli ve önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, bunun sonuçlarının savaş alanını etkileyeceğini kaydetti. Zelensky, Rusya’nın kendilerine yönelik yeni bir saldırıya yapacağına ilişkin haberler için de “Zaferle sonuçlanacak kısa bir savaşa hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Japonya’dan 5.5 milyar $

Japonya’daki Kişida Fumio hükümeti, Rusya’nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna’ya yardımların artırılmasını hedefliyor. Tokyo’da konuşan Başbakan Fumio, Ukrayna’ya 5,5 milyar dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi.