Julian Assange karşı temyiz başvurusu yapabilecek
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, ABD'ye iade davasına karşı temyiz başvurusu yapabileceğine hükmetti.
Yüksek Mahkemede bugün görülen davada, ABD'nin Assange hakkında İngiltere'ye verdiği "idam edilmeyeceği ve eşit yargılanacağı" yönündeki güvenceler ele alındı.
Mart ayında, bir ay içinde söz konusu güvenceler verilmesi halinde ABD'ye iade davasını ele alacağını açıklayan Yüksek Mahkeme, bugünkü duruşmada Assange'ın güvenceleri göz önünde bulundurarak iade talebini temyiz mahkemesine götürebileceğine hükmetti.
Yüksek Mahkeme, Assange'ın hukuk önünde eşit olmayacağı yönündeki endişelerin temyize taşınabileceğini de belirtti. Avukatlar, Avustralya vatandaşı Assange'ın ABD vatandaşlarıyla eşit muamele göremeyeceğini iddia etmişti.
Assange'ın idam edilmeyeceği güvencesine de değinen avukatlar, bu güvencenin siyasiler tarafından verildiğini, güvence verme yetkisinin ABD yargısında olduğunu belirtmişti.