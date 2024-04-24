Kadın doktorların tedavi ettiği hastaların 'ölme olasılığı daha düşük'

ABD'nin California eyaletinde yapılan araştırma, kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların ölüm ve yeniden hastaneye yatma olasılığının erkek doktorlar tarafından tedavi edilen hastalara göre daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Annals of Internal Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan California Üniversitesi'nin (UCLA) yaptığı araştırmaya göre; kadın doktorların tedavi ettiği kadın hastaların ölüm oranı yüzde 8,15. Erkek doktorlar tarafından tedavi edilenlerde ise ölüm oranı yüzde 8,38.

Araştırma sonucunda kadın hekimlerin tedavi ettiği erkek hastalar için ölüm oranı yüzde 10,15 çıktı. Erkek hekimlerin tedavi ettiği erkek hastalar için ise bu oran yüzde 10,23.

Independent gazetesinin haberine göre; araştırmacılar ilk bakışta az görülen bu farkın klinik açıdan “kayda değer” olduğunu düşünüyor.

Yazarlarından biri olduğu araştırma hakkında konuşan öğretim üyesi Yusuke Tsugawa, kadın ve erkek doktorların tıbbi pratikleri farklı şekilde uyguladıklarını belirterek, “Bulgularımız bu farklılıkların hastaların sağlık sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Erkek ve kadın doktorlar arasındaki farklılıklara neden olabilecek çeşitli faktörleri sıralayan araştırmacılar, bu uçurumun erkek doktorların kadın hastalarının sağlık sorunlarının ciddiyetini hafife almalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Araştırmada, 2016-2019 arasındaki 458 binden fazla kadın ve 319 binden fazla erkek hastanın Medicare (ABD'nin ulusal sağlık sigortası programı ) sağlık hizmetleri verileri incelendi.

Kadın cerrahlar da daha başarılı

Öte yandan Kanada ve İsveç’te yapılan iki önemli çalışma, kadın cerrahların erkek meslektaşlarına göre daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Anılan ülkelerdeki hekimler iki ayrı tıbbi veritabanından 1 milyonu aşkın hastanın kayıtlarını incelemiş ve kadın cerrahlar tarafından tedavi edilen hastaların daha iyi sonuçlar aldıkları ve ameliyat sonrası aylarda daha az sorunla karşılaştıkları sonucuna varmıştı.