Kamala Harris'in başkan adaylığı resmiyet kazanıyor
Demokrat Parti Kongresi, ABD'nin Chicago kentinde bulunan United Center'da başladı. Biden'ın eşi ile katıldığı etkinlikte, Kamala Harris'in başkan adaylığı resmen ilan edilecek.
AA
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, ABD'nin Chicago kentinde bulunan United Center'da başladı.
Kongreye ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden da katıldı.