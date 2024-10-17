Kamala Harris'in Fox News'teki ilk röportajı hararetli geçti

Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris, Fox News’te Bret Baier ile gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık ilk röportajında birçok tartışmalı konuyu masaya yatırdı. Yasa dışı göçten, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın stratejilerine kadar geniş bir yelpazede tartışmalar yaşandı. Röportaj sırasında Harris ve Baier, sık sık birbirlerinin sözünü kesti.

Röportaja göçmenlik konusuyla başlayan Harris, Baier’in 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray’ın annesini gösterdiği duygusal bir video ile karşılaştı. Bu video, yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Nungaray’ın trajik hikayesini içeriyordu. Harris, bu tür olayların trajik olduğunu belirterek, "Onun kaybı için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Baier ayrıca Harris’e, 2019’da sınır geçişlerinin suç olmaktan çıkarılması gerektiği yönündeki duruşunu sordu. Harris, sınır geçişlerinin suç olmaktan çıkarılmasına inanmadığını vurgulayarak, "Bunu başkan yardımcısı olarak yapmadım, başkan olarak da yapmam" dedi.

Harris, Trump’ı bu yılın başında Kongre’deki Cumhuriyetçileri bir sınır anlaşmasını oylamaya ikna etmekle suçlayarak, "(Donald Trump) Bir sorunu çözmek yerine bir sorun üzerinden aday olmayı tercih etti" şeklinde konuştu.

Baier’in, Başkan Biden’ın zihinsel durumuna ilişkin sorularını da geçiştiren Harris, Biden’ın Amerikan halkı adına önemli kararlar verirken yeterli deneyime sahip olduğunu ifade etti. Biden’ın akli melekelerinin "azalmış göründüğünü" ilk ne zaman fark ettiği sorusuna yanıt veren Harris, konuyla ilgili daha fazla soru geldiğinde, "Joe Biden oy pusulasında yok, Donald Trump ise var" diyerek dikkatleri seçim gündemine çekti.